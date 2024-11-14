تعرف على جدول مباريات فرق بنى سويف بالقسم الرابع بالدور الأول



اعتمدت إدارة المسابقات بمنطقة بنى سويف لكرة القدم جدول منافسات الدور الأول لبطولة دورى القسم الرابع وذلك للموسم الجديد 2024/2025.



ويشارك بمسابقة دورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف فرق مركز شباب باروط ونادى شبان الفشن ونادى بوش الرياضى ومركز شباب ناصر ومركز التنمية الشبابية.

فيما ستقام مباريات المسابقة على ملاعب مركز شباب باروط ومركز التنمية الشبابية بشرق النيل وملعب نادى نجوم مصر.



وكانت مراسم إجراء القرعة قد أقيمت بمقر فرع بنى سويف للاتحاد المصري لكرة القدم وبتواجد المحاسب صلاح بدر مدير تنفيذى الفرع والدكتور عبد الحكيم حلمى واكرم عبد المرشد ومجدى عويس مسؤولى إدارة لجنة المسابقات وتم خلالها شرح كافة ما يتعلق بنظام وشروط المسابقة والتى وردت بتعليمات الاتحاد المصري للعبة خلال الفترة الماضية، وحرص مسؤولى الفرق المشاركة بالبطولة على التواجد بالاجتماع بجانب بعض المندوبين.

فيما قرر مسؤولى المسابقات عدم الكشف مواعيد إقامة مباريات الدور الثانى وذلك انتظارا بمعرفة مواعيد امتحانات نصف العام والإجازة الشتوية.

مباريات الاسبوع الأول:

الجمعه 22 نوفمبر

مركز شباب باروط × نادى شبان الفشن.

مركز التنمية الشبابية × نادى بوش.

مركز شباب ناصر ' باى '.



مباريات الاسبوع الثانى:

الجمعه 29 نوفمبر

نادى بوش × مركز شباب باروط.

نادى شبان الفشن × مركز شباب ناصر.

مركز التنمية الشبابية ' باى '.

مباريات الاسبوع الثالث:

الجمعه 6 ديسمبر

مركز شباب باروط × مركز التنمية الشبابية.

مركز شباب ناصر × نادى بوش.

نادى شبان الفشن ' باى '.

مباريات الاسبوع الرابع:

الجمعه 13 ديسمبر

مركز التنمية الشبابية × مركز شباب ناصر.

نادى بوش × نادى شبان الفشن.

مركز شباب باروط ' باى '.



مباريات الاسبوع الخامس:

الجمعه 20 ديسمبر



مركز شباب ناصر × مركز شباب باروط.

نادى شبان الفشن × مركز التنمية الشبابية.

نادى بوش ' باى '.