منتخب النيجر يقسو على السودان برباعية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت المواجهة التي جمعت بين النيجر والسودان، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب النيجر فوزا كبيرا برباعية نظيفة في شباك المنتخب السوداني، في المباراة التي أقيمت على ارضية استاد كيجيه.

ملخص مواجهة النيجر والسودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

افتتح منتخب النيجر أولى أهدافه في اللقاء، عن طريق مهاجمه دانيال سوساه في الدقيقة 6، بعد صناعة متقنة من زميله عبدول أموستافا.

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ثم أضاف يوسف عومار لاعب الوسط ثاني أهداف منتخب النيجر في الدقيقة 29.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 45+3 سجل منتخب النيجر ثالث الأهداف عن طريق دا سوسا من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز النيجر الهدف الرابع عن طريق اوسيتي باداماسي في الدقيقة 51.

وبتلك النتيجة، يتوقف رصيد المنتخب السوداني عند النقطة السابعة ويحتل وصافة المجموعة، بينما يرتفع رصيد منتخب النيجر إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث.

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