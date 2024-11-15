' فتحى ' يقود المقاصة للصدارة وسقوط المنيا وتعادل نجوم مصر بالجولة 7 بالصعيد

اختتمت اليوم مباريات الجولة السابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 8 أهداف خلال 5 مباريات، وتذوق الفيوم طعم الفوز لأول مرة منذ انطلاق المسابقة فيما شهدت نتائج الجولة تحقيق نتيجة التعادل فى مبارتين.



حيث نجح نادى مصر للمقاصة بقيادة مديره الفنى طارق حجاج فى تحقيق فوز بهدف نظيف على نظيره نادى الواسطى بقيادة مديره الفنى أحمد سالم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت.

أحرز هدف المباراة أحمد فتحى لاعب مصر للمقاصة، ليرتفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة 15 فيما توقف رصيد الواسطى عند 5 نقاط.



وسقط نادى نجوم مصر بقيادة مديره الفنى وليد جابر فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه أسمنت اسيوط بقيادة مديره الفنى يوسو جونزاليس.

تقدم أسمنت أسيوط عن طريق علي أزارو في الدقيقة 43.

بينما أدرك نجوم مصر التعادل في الدقيقة 87 بركلة جزاء سددها محمد شيلافرت.

ليرتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد اسمنت اسيوط للنقطة 14.

أدار اللقء تحيكميا أحمد ماجد عاونه سعيد جمعه والسيد سليمه وحكم رابع أحمد مخلوف.



ونجح نادى الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 3/2 أمام شقيقه مركز شباب طامية بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب كلية الزراعة بالجيزة، ليرتفع رصيد الفيوم للنقطة 4 فيما توقف رصيد طامية عند 4 نقاط.



وسقط نادى المنيا فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام مضيفه نادى البدارى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب البدارى، ليرتفع رصيد البدارى للنقطة 7 فيما توقف رصيد المنيا عند 6 نقاط.

وتعادل سلبيا نادى تليفونات بني سويف أمام مضيفه بنى مزار بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بلعب مركز شباب مطاى، ليرتفع رصيد بنى مزار للنقطة 6 فيما ارتفع رصيد التليفونات للنقطة 10.



فيما لم يشارك نادى مسار بمباريات تلك الجولة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مصر المقاصة 15 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 14 نقطة.

3 - مسار 13 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 10 نقاط.

5 - نجوم مصر 8 نقاط.

6 - البدارى 7 نقاط.

7 - المنيا 6 نقاط.

8 - بنى مزار 6 نقاط.

9 - الواسطى 5 نقاط.

10 - الفيوم 4 نقاط.

11 - طامية 4 نقاط.