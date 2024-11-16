بمشاركة مرموش وتريزيجيه.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بوتسوانا

أجرى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته في استاد الدفاع الجوي، حيث شارك فيها اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي، بالإضافة إلى اللاعبين الموقوفين بسبب تراكم الإنذارات.

منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بوتسوانا

وكانت المباراة التي أقيمت مساء الجمعة قد انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حيث حسم الفراعنة تأهلهم بعد الجولة الرابعة وتصدرهم للمجموعة.

شهد المران حضور الثلاثي عمر مرموش، محمود تريزيجيه، ومروان عطية، بينما اكتفى لاعبو مباراة كاب فيردي بإجراء جلسات استشفاء في فندق الإقامة.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته لملاقاة بتسوانا في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.