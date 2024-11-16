حسام حسن يدرس ضم نجم الزمالك لقائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بوتسوانا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر أن حسام حسن، المدير الفني للفريق، يدرس إمكانية ضم أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، إلى قائمة المنتخب خلال المعسكر الحالي، تحضيرًا لمباراة بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

حسام حسن يدرس ضم فتوح

وكان منتخب مصر قد تعادل مع كاب فيردي 1-1 في الجولة الخامسة من التصفيات، مع العلم أن المنتخب قد ضمن بالفعل التأهل للبطولة المقرر إقامتها في المغرب.

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وقال المصدر في تصريحات: "حسام حسن يفكر في استدعاء أحمد فتوح لتعزيز قائمة المنتخب في ظل غياب محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة مصر وكاب فيردي التي أقيمت أمس".

 

 

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