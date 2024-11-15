ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، مع نظيره الرأس الأخضر في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب.

يحقق حسام حسن نتائج مميزة مع المنتخب الوطني، حيث ظل سجله خاليًا من الخسائر في المباريات الرسمية.

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بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتصفيات أمم إفريقيا 2025

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لاعبو منتخب مصر يؤدون صلاة الجمعة قبل مواجهة الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

فيما يلي تفاصيل نتائج المنتخب مع حسام حسن في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن:

لعب: 8 مباريات (6 رسمية و2 ودية)

فاز: 6 مباريات (5 رسمية و1 ودية)

تعادل: 1

خسر: 1 (مباراة ودية أمام كرواتيا)

سجل: 16 هدفًا

استقبل: 6 أهداف


ويتصدر المنتخب المصري مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، كما يتصدر مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 12 نقطة، مما يضمن تأهله رسميًا.

نتائج منتخب مصر مع حسام حسن:

1. مصر 1-0 نيوزيلندا (مباراة ودية)


2. مصر 2-4 كرواتيا (مباراة ودية)


3. مصر 2-1 بوركينا فاسو (مباراة رسمية)


4. مصر 1-1 غينيا بيساو (مباراة رسمية)


5. مصر 3-0 الرأس الأخضر (مباراة رسمية)


6. بتسوانا 0-4 مصر (مباراة رسمية)


7. مصر 2-0 موريتانيا (مباراة رسمية)


8. مصر 1-0 موريتانيا (مباراة رسمية)

 

 

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