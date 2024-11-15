تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر في عهد حسام حسن قبل مواجهة الرأس الأخضر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتصدر محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الريان القطري، قائمة هدافي منتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن برصيد 5 أهداف.

وذلك قبل مباراة الفريق أمام منتخب الرأس الأخضر في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب "كاب فيردي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب.

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ويغيب تريزيجيه عن لقاء اليوم بعد أن تلقى الإنذار الثاني في المباريات السابقة.

وقد نجح تريزيجيه في تسجيل 5 أهداف، ليتفوق على محمد صلاح الذي سجل 3 أهداف، ليظل هو صاحب الصدارة في قائمة الهدافين تحت إشراف حسام حسن.

سجل 8 لاعبين أهداف مع المنتخب في فترة المدرب حسام حسن، بعد خوض 8 مباريات، 6 منها رسمية و2 وديتين. وقد كان مصطفى محمد هو أول من افتتح التسجيل، بينما سجل إبراهيم عادل آخر أهداف المنتخب.

وفيما يلي قائمة الهدافين مع حسام حسن:

محمود حسن تريزيجيه: 5 أهداف

محمد صلاح: 3 أهداف

رامي ربيعة: هدفان

إبراهيم عادل: هدفان

مصطفى محمد: هدف

محمد عبد المنعم: هدف

عمر مرموش: هدف

مصطفى فتحي: هدف

 

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