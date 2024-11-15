لاعبو منتخب مصر يؤدون صلاة الجمعة قبل مواجهة الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أدى لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة في فندق الإقامة قبل انطلاق مباراتهم الهامة ضد الرأس الأخضر، التي تُقام في السادسة مساء اليوم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

من المقرر أن تتحرك حافلة المنتخب إلى ملعب "كاب فيردي الوطني" في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، أي قبل انطلاق المباراة بساعتين.

حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قرر إشراك محمد الشناوي في حراسة المرمى خلال المباراة، بعد أن كان يدرس إمكانية الدفع بمحمد عواد أو مصطفى شوبير.

جاء هذا القرار بسبب قلة الخبرة الدولية لثنائي الدفاع حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام، اللذين سيشاركان لتعويض غياب محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

ويخوض منتخب مصر مباراته ضد الرأس الأخضر في السادسة مساء اليوم على ملعب "كاب فيردي الوطني" ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.