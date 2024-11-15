لاعبو منتخب مصر يؤدون صلاة الجمعة قبل مواجهة الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدى لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة في فندق الإقامة قبل انطلاق مباراتهم الهامة ضد الرأس الأخضر، التي تُقام في السادسة مساء اليوم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

من المقرر أن تتحرك حافلة المنتخب إلى ملعب "كاب فيردي الوطني" في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، أي قبل انطلاق المباراة بساعتين.

txt

بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتصفيات أمم إفريقيا 2025

txt

تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر في عهد حسام حسن قبل مواجهة الرأس الأخضر

حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، قرر إشراك محمد الشناوي في حراسة المرمى خلال المباراة، بعد أن كان يدرس إمكانية الدفع بمحمد عواد أو مصطفى شوبير.

جاء هذا القرار بسبب قلة الخبرة الدولية لثنائي الدفاع حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام، اللذين سيشاركان لتعويض غياب محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

ويخوض منتخب مصر مباراته ضد الرأس الأخضر في السادسة مساء اليوم على ملعب "كاب فيردي الوطني" ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

 

الرأس الأخضر اليوم التشكيل المتوقع المدير الفني للمنتخب بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر تصفيات أمم أفريقيا 2025 تصفيات كاس امم افريقيا حسام حسن المدير الفني كأس أمم أفريقيا 2025 مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم مصر والرأس الأخضر اليوم

مواد متعلقة

أدخل أستمتع بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتصفيات أمم إفريقيا 2025

تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي منتخب مصر في عهد حسام حسن قبل مواجهة الرأس الأخضر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات

ضبط 5 من بينهم 2 مصابين بطلق ناري بمشاجرة بمركز دار السلام بسوهاج