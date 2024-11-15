حسام حسن يستهدف 3 مكاسب من مواجهة مصر والرأس الأخضر اليوم

يسعى منتخب مصر لتحقيق العديد من المكاسب في مباراته أمام كاب فيردي اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي ستُلعب على ملعب صناعي.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن على استبعاد محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي، حيث يفتقد الفريق لجهودهما بسبب الإيقاف بعد حصولهما على إنذارين، وذلك قبل جولتين من انتهاء التصفيات.

المباراة ستُقام في تمام الساعة السادسة مساءً.

من أبرز الأهداف التي يسعى المنتخب لتحقيقها في هذه المواجهة هي اكتشاف لاعبين جدد، في ظل غيابات عدة بسبب الإصابة مثل رامي ربيعة وإمام عاشور، والإيقاف مثل تريزيجيه ومروان عطية، إضافة إلى بعض الغيابات الفنية مثل محمد صلاح الذي غاب بقرار من المدرب، وأيضا مرموش الذي تم إعفاؤه من السفر.

كما يركز المنتخب على الحفاظ على نظافة شباكه، حيث يعد الفريق واحدًا من ثلاثة منتخبات لم تستقبل أهدافًا في التصفيات، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي حقق ذلك الإنجاز.

ويأمل الفراعنة في تحقيق فوزهم الخامس على التوالي في التصفيات، لتعزيز سجلهم المميز تحت قيادة حسام حسن.