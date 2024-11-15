لا يفوتك.. أرقام وإحصائيات منتخب مصر فى تصفيات إفريقيا قبل مواجهة الرأس الأخضر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، يلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع نظيره الرأس الأخضر على ملعب "كاب فيردي الوطني".

وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب.

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ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر؟

ويستعد منتخب مصر للمباراة بعد بدء معسكره يوم الأحد الماضي، استعدادًا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات، حيث يواجه الرأس الأخضر اليوم في كاب فيردي، ثم يلتقي بوتسوانا بالقاهرة يوم الثلاثاء.

أما عن حصيلة المنتخب في التصفيات حتى الآن، فقد حقق المنتخب المصري نتائج مميزة بعد التأهل رسميًا، حيث:

تأهل المنتخب بالعلامة الكاملة دون أي خسارة.

تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

حقق 4 انتصارات متتالية دون أي تعادل أو هزيمة.

سجل 10 أهداف، بينما لم تستقبل شباكه أي أهداف.

يتصدر محمود تريزيجيه قائمة هدافي التصفيات برصيد 3 أهداف.

 

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