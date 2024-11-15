حسام حسن يقرر الدفع بحارس الأهلي أساسيًا في مواجهة الرأس الأخضر

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، البدء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى خلال مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر، التي ستنطلق في السادسة مساءً ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان المدرب قد أبدى تفكيرًا في إشراك محمد عواد أو مصطفى شوبير، ولكن قرر في النهاية الاعتماد على الشناوي أساسيًا، نظرًا لقلة الخبرات الدولية لثنائي الدفاع حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام، اللذين سيشاركان لتعويض غياب محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

من جهة أخرى، سيتواجد 70 مشجعًا من الجالية المصرية في الرأس الأخضر لدعم منتخب مصر في المباراة التي ستقام على ملعب "كاب فيردي الوطني" اليوم.