حسام حسن يسعى للحفاظ على أرقامه القياسية مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

ينتظر المنتخب الوطني مواجهة مثيرة أمام الرأس الأخضر خارج أرضه في السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب العام المقبل.

حقق المنتخب المصري لكرة القدم أرقامًا متميزة في مشواره بالتصفيات، تحت إشراف المدير الفني حسام حسن الذي قاد الفريق لتحقيق نتائج رائعة.

المنتخب أصبح ثاني أقوى خط هجوم بتسجيله 10 أهداف، وأيضًا أقوى خط دفاع حيث لم يستقبل أي أهداف حتى الآن في التصفيات.

فيما يلي 4 أرقام قياسية يسعى المنتخب الوطني وحسام حسن للحفاظ عليها في الجولات القادمة:

إنجازات تاريخية

لأول مرة في تاريخه، حقق منتخب مصر 8 انتصارات متتالية في تصفيات أمم إفريقيا، ليكتب تاريخًا جديدًا في مسيرته القارية.

كما نجح المنتخب في تجنب الهزيمة في 13 مباراة متتالية خارج أرضه في جميع البطولات، وهو ما يعكس القوة التي يتمتع بها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

سجل مميز مع "العميد"

منذ أن تولى حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب، خاض الفريق 6 مباريات رسمية لم يتعرض خلالها لأي هزيمة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة.

وبذلك أصبح منتخب مصر أول فريق يحقق 4 انتصارات متتالية في بداية تصفيات كأس أمم إفريقيا في نسخة واحدة، وهو إنجاز تاريخي.

إحصائيات مبهرة

تحت قيادة حسام حسن، سجل المنتخب 16 هدفًا واستقبل 6 أهداف فقط في جميع المباريات التي خاضها. هذه الأرقام تعزز من مكانة منتخب مصر كأحد أبرز الفرق الأفريقية في التصفيات الحالية.

على خطى الأساطير

بانضمامه إلى قائمة المدربين الذين قادوا منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا كلاعب ومدرب، أصبح حسام حسن المدرب السابع في تاريخ المنتخب الذي يحقق هذا الإنجاز، لينضم إلى أسماء بارزة مثل محمود الجوهري، حسن شحاتة، محمود الخطيب، فاروق جعفر، عبده صالح الوحش، وحسام البدري.