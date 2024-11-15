نجم بوروسيا دورتموند على رادار برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الهولندي دوليين مالين نجم بوروسيا دورتموند الألماني.


وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة حاول التعاقد مع مالين عندما كان رونالد كومان مديرا فنيا للبرسا لكن مشاكل اللعب المالي النظيف منعت النادي الكتالوني من إتمام الصفقة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مالين البالغ من العمر 25 عامًا يمتلك عقدا مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف عام 2026.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مالين يرغب في الإنضمام إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوروسيا دورتموند لن يرفض بيع مالين في صيف عام 2025، حيث سيتبقى له موسم واحد في عقده.


يذكر أن مالين شارك في 14 مباراة مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدف واحد.

الدوري الانجليزي النادي الكتالوني القيمة السوقية لنجم برشلونة دورتموند الألماني
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