كولر يسعى لتجهيز مهاجمي الأهلي استعدادًا للتحديات المقبلة

يبذل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جهوده لتجهيز الثلاثي بيرسي تاو، محمود كهربا، وسمير محمد مهاجم فريق الشباب، استعدادًا للتحديات المقبلة.

وحسب مصدر مطلع داخل النادي، يسعى كولر للاستفادة من فترة التوقف الحالية لتطوير مستوى مهاجمي الفريق، بعد غيابهم عن المشاركة في المباريات الأخيرة، في ظل اعتماده بشكل أساسي على الفلسطيني وسام أبو علي في خط الهجوم، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر الذي تم توظيفه مؤخرًا في هذا المركز.

كما أشار المصدر إلى أن كولر يشعر بالقلق من تعرض ثنائي الهجوم، وسام أبو علي وطاهر، للإصابة أو الإرهاق نتيجة انضمامهما لمنتخبي فلسطين ومصر، مما قد يترك الفريق دون بديل جاهز.

ولفت إلى أن المدرب السويسري يهدف إلى تجهيز مهاجمي الفريق استعدادًا للعديد من المباريات المهمة التي سيخوضها الفريق بعد انتهاء الأجندة الدولية، سواء في الدوري المحلي أو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري.