كولر يضع خطة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، اجتماعًا مع جهازه المعاون قبل تدريب الفريق اليوم، الجمعة، من أجل وضع خطة الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري.

ويبدأ الفريق الأحمر تحضيراته مساء اليوم، الجمعة، للمباريات القادمة بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة أسبوع، عقب الفوز على زد بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري، والتي أُقيمت الخميس قبل الماضي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.