أربعة لاعبين يحلمون بالظهور الأول مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا

يسعى أربعة لاعبين لتحقيق حلمهم في الظهور الأول بقميص منتخب مصر، وذلك في المباراة المقررة مساء اليوم، الجمعة، ضد الرأس الأخضر ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب.

وفي معسكر المنتخب الحالي لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، اختار حسام حسن أربعة لاعبين جدد لأول مرة، وهم: طاهر محمد طاهر، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد ربيعة، وحسام عبد المجيد، بالإضافة إلى عودة عمر كمال عبد الواحد إلى المنتخب للمرة الأولى تحت إشراف حسام حسن.

يأمل الرباعي في تمثيل المنتخب لأول مرة، حيث سبق لعمر كمال عبد الواحد أن خاض 22 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

أما طاهر محمد طاهر، فقد شارك في مباراة واحدة ضد تونس، بينما لم يُستدعى محمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد ربيعة من قبل للمنتخب، لذا فإن مشاركتهما ستكون الظهور الأول لهما مع الفراعنة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، بعدما جمع 12 نقطة من أربع مباريات، محققًا الفوز في جميع مبارياته أمام موريتانيا، بوتسوانا، والرأس الأخضر.