احتفظت مصر بمقعدها في عضوية المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في إطار اجتماع العمل " الجمعية العمومية" المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبو ظبي للطاقة بالعاصمة الاماراتية أبوظبي.

مصر تحتفظ بعضويتها في المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وفي تصريح له عقب الإعلان عن النتيجة، أعرب المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي عن سعادته باستمرار مشاركة مصر الفعالة في أنشطة الأولمبياد الخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلي أن مصر تلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة تقدم الأولمبياد الخاص في المنطقة، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون ودعمه لتحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة.

من جانبه أعرب الوزير المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يبرز مكانة مصر المتميزة في مجال الرياضة لذوي الهمم على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفا بأن احتفاظ مصر بمقعدها في هذا المجلس هو شهادة على التقدم الكبير الذي حققته بلادنا في مجال الأولمبياد الخاص، كما يعكس التزامنا المستمر بتوفير الفرص الرياضية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية."

كما أشار إلى أن مصر ستواصل جهودها لتوسيع نطاق برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتطوير الرياضة الشاملة وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للرياضيين بالاولمبياد الخاص.

وتشكل المجلس في دورته القادمة ٢٠٢٥-٢٠٢٧ من سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي كرئيس للمجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضوية كلا الوزير المهندس هاني محمود،وخالد الرقيبي، وأيدة الشرقي، وعلي الشواهين، وطلال برنية، وسعد عبد ياسين، ومحمد الراشدي، ومحمد بارق سراج، وعلي محمد الماجد واللاعبة القائدة مجد الهنداوي.

وتعيين اربعة خبراء في المجلس كأعضاء الدكتورة غادة مكادي،والدكتور حسن الانصاري،وسعادة نبيلة الحارثي، وعرين ابو حجلة.

وتم اختيار الدكتورة غادة مكادي المصرية الجنسية وعضو مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري نظرا لخبرتها لاكثر ٢٠ عام من خلال العمل في الأمم المتحدة والشركات العالمية في شمال وغرب إفريقيا والشرق الأوسط حيث تدرجت فى مناصب عده فى بلاد مختلفه فى نفس مجال تخصصها فى المنطقه إلى ان وصلت لمنصب المدير الإقليمي لقطاع الاتصالات والعلاقات الحكومية والاستدامة لكوكاكولا العالمية ومسئوله اداره الازمات لمناطق عربيه وأفريقية عديده وتعتبر من أبرز العاملين في هذا المجال على مستوى القطاع الخاص فى المنطقة.

يذكر إن مهمة المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهمة المجلس الاستشاري تتمثل في تقديم النصائح والعون للرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص في المنطقة لدعم تحقيق الأهداف والغايات المنشودة، كما يعمل أيضا على تقديم الدعم والمشورة للبرامج المحلية للأولمبياد الخاص في دول المنطقة، وتعزيز التنسيق بينها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات، وتسعي لبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لدعم مبادرات الأولمبياد الخاص، وتأمين التمويل والدعم اللوجستي، مشيرًا إلى أن من خلال هذه المهام يساهم المجلس في تحقيق رؤية الأولمبياد الخاص في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدلًا للأشخاص من ذوي الإعاقات الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.