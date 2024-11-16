الأهلي يُحدد موعد صرف مقدم عقود اللاعبين المحليين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قررت إدارة النادي الأهلي صرف مقدم عقود اللاعبين المحليين في الفريق في ديسمبر المقبل، بعد أن انتهت من صرف مقدم عقود اللاعبين الأجانب في الأيام الماضية.

وتتراوح قيمة المبالغ التي سيتحملها النادي لدفع مقدم عقود للاعبين المحليين والأجانب بين 85 و95 مليون جنيه.

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الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري

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موقف رامي ربيعة من المشاركة مع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

من جهة أخرى، يترقب الأهلي مباراته المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق متصل، يعود كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الأهلي، للمشاركة مع فريقه في المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري، بعد تعافيه من إصابة كانت قد أبعدته عن المباريات الأخيرة.
 

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