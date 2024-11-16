الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يعود كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الأهلي، للمشاركة مع فريقه في المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري، بعد تعافيه من إصابة كانت قد أبعدته عن المباريات الأخيرة.

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الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وكان نيدفيد قد أنهى مؤخرًا آخر مراحل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في عضلة السمانة، ليصبح جاهزًا للعودة إلى التشكيل الأساسي.
 

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