موقف رامي ربيعة من المشاركة مع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
رامي ربيعة
رامي ربيعة

تقلصت فرص لحاق رامى ربيعة، مدافع الأهلي، بمباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب إصابته.

رامي ربيعة لن يلحق بمباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري في الساعة الثامنة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ربيعة تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد زد إف سي في الدوري.

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ويواصل ربيعة حاليًا برنامجًا تأهيليًا للتعافي من إصابته، التي حالت دون مشاركته مع منتخب مصر في مباراتيه أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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