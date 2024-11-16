لاعب الزمالك نادم على عدم الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث أسامة نبيه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن موقفه بعد عدم انتقال نجله يوسف أسامة نبيه إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة من بيراميدز.

أسامة نبيه: ندمت على عدم انتقال يوسف إلى سيراميكا

وقال نبيه ببرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "بعد ما ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بهذا الشكل خلال الفترة الصغيرة دي ممكن اه أكون ندمت على عدم موافقتي وانتقال يوسف إليهم من بيراميدز وقلة مشاركته معهم".

وأضاف: "عندما تسمع أنه تم انتقال لاعيب واحد فقط مقابل إعارة ثلاث أو أربع لاعبين للنادي للآخر تحس أن قيمة اللعيب ده صغيرة ومكانش بيع وشرا دي إعارة وبتجيب لاعيب إعارة سنة وبتعير خمس لاعيبة بنفس المدة فتحس الموضوع صعب تقيل ونفسيته تقل ولكن كان ممكن انتقاله فرصة عظيمة ويتألق أو العكس".

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ورد على ذلك محمود فتح الله: "أنا اختلفت مع كابتن أسامة نبيه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق لعدم موافقته على إعارة نجله من بيراميدز لسيراميكا كليوباترا وكنت شايف أنه ياخد خطوة مهمة وده مبيقللش منه وبالنسبالي إسلام عيسى أنا بشوفه لاعيب مهم في أي نادي وأي سكواد وفخري لاكاي أنا كنت بتمنى يجي الزمالك وسعره وهو في بيراميدز مكنش كبير أو ي وراتبه ولكن تركيبة الزمالك ينقصها لاعب مثله".

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