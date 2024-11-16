إصابة جديدة في الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تغيب المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه بسبب الإصابة.

وتجددت شكوى اللاعب المغربي من آلام في الركبة أجبرته على الغياب عن مران الأمس بعد عودة الفريق من الراحة السلبية.

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وقام الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بحقن اللاعب من أجل مشاركته اليوم في المران.

الجدير بالذكر أن رضا سليم  يعاني من الآلام في الركبة بشكل متكرر منذ 3 أشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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