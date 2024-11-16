كولر يقرر خوض مباراة ودية استعدادًا للاتحاد السكندري

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض مباراة ودية للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الأهلي يخوض مباراة ودية خلال التوقف

وجاء قرار المدرب السويسري بخوض المباراة الودية لتجهيز لاعبيه قبل عودة مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري.

وسيمنح كولر الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المباراة الودية لتجهيزهم بشكل جيد للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، يوم الجمعة.

