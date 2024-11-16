وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدول لمدة أسبوع لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل

وقرر كولر استمرار تدريبات الفريق الجماعية اليوم السبت، وكذلك يومي الأحد والاثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا على ملعب التتش.

قرار جديد من كولر قبل مباراة الاتحاد السكندري

فيما منح كولر اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء، على أن يعود الفريق للمران يوم الأربعاء في العاشرة والنصف صباحا والخميس الساعة السادسة ويدخل الفريق معسكر بعد انتهاء مران الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الثامنة مساء الجمعة.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي بقيادة كولر المدير الفني، لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

