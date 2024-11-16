جوميز يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا الأمر بعد ودية النصر الليبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من ليبيا، بعد خوض ودية النصر  الليبي في اعتزال خالد حسين.

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ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.
 

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