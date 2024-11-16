اليوم.. افتتاح البطولة الإفريقية للشطرنج بمشاركة 13 دولة في القاهرة

الفجر الرياضي
الشطرنج
الشطرنج

تفتتح اليوم السبت، البطولة الإفريقية للشباب تحت 20 سنة بالشطرنج والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حفل افتتاح بطولة الشطرنج تحت 20 سنة

ويقام حفل افتتاح البطولة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت 13 دولة مشاركتها في البطولة الإفريقية للشطرنج للشباب بواقع 52 لاعبًا ولاعبة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

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وتقام البطولة الإفريقية للشباب للشطرنج تحت 20 سنة تحت رعاية روساتوم الروسية، كما تقام أيضا على هامش البطولة الإفريقية بطولة بداية 2024 التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر في مجمع صالات حسن مصطفى بجوائز مالية تبلغ 250 ألف جنيه.

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