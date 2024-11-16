موعد عودة أشرف داري إلى تدريبات الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خضع المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحوصات جديدة على كاحل قدمه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق في الأيام الماضية.

وكشفت مصادر طبية داخل النادي أن نتائج الأشعة أظهرت تعافي اللاعب بشكل كبير من إصابته في الكاحل، مما ينافي التقارير التي توقعت غيابه عن التدريبات لمدة 4 أسابيع.

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قرار حاسم من كولر بشأن أشرف داري

ومن المقرر أن يعود داري إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي، بناءً على تعليمات المدير الفني مارسيل كولر، لضمان جاهزية اللاعب وتجنب تكرار الإصابة.

وأكدت المصادر أن عودة اللاعب ستكون تدريجية، على أن يبدأ الاندماج مع زملائه بعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

 

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