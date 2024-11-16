مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفهم من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

أول الراحلين عن الأهلي في يناير

وقال عبدالهادي ببرنامج اللعيب عبر قناة إم بي سي مصر: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أكد أنه لحد فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير لن يرحل أي أحد ماعدا بيرسي تاو ورضا سليم إذا وصل لهم شئ ستتم إعارتهم وذلك لوصول عدة عروض للاعبين الفريق".

ورد على ذلك ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق: "الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هو اللي هيحدد والموسم اللي فات عمل موسم كويس أوي لكن حصله هبوط حاد في الأداء وطاهر عمل ريمونتادا جميلة جدا واللعيب لازم يعرف ادائه هو اللي يخلي الجمهور يمسك فيه أو يبعد من حواليه وكذلك المدرب ولازم يشوف طاهر عمل ايه ورجع نفسه وخلال سنتين معملش ربع اللي بيعمله دلوقتي".

واختتم: "طاهر كان هيمشي صفقة تبادلية أو إعارة لكنه قد يرجع نفسه وكولر صبر عليه وساعده في اللعب والتطوير وممكن بيرسي تاو يحاول يرجع ادائه خلال مباريات النادي الجاية وكهربا نفس الفكرة يرجع نفسه زي طاهر يتمرن ويركز ويشد لأنه عمل موسم ولا أروع واللعيب هو اللي ف ايده المفتاح ومهما كان في مشاكل واللاعب هيفرق ويكسب الفرقة ويكسبني هيكون موجود كلنا مدربين وعارفين ده وحاسس أنه هيرجع أقوى لأني عارفه وعارف هيعمل ايه وفي تحدي كبير بينه وبين وسام وطاهر اللي كولر بيوظفه كمهاجم صريح والكرة بملعب كهربا الآن".