الأهلي يحدد موقفه من التفاوض مع أحمد سيد زيزو.. شرط وحيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تشهد الساحة الكروية المصرية جدلًا متزايدًا في الساعات الأخيرة حول مستقبل أحمد زيزو، لاعب نادي الزمالك، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وهو ما يتيح له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، حيث تم ربط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى النادي الأهلي في حال عدم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، خرجت تفاصيل جديدة عن موقف النادي الأهلي بشأن التفاوض مع زيزو، خاصة في ظل استمرار الغموض حول تجديد عقده مع الزمالك أو رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت إدارة النادي الأهلي أن زيزو يعد من أبرز اللاعبين في مصر، بفضل مهاراته العالية وإمكاناته الفنية، لكن لم يتم التفاوض معه حتى الآن بشكل رسمي.

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كما أوضحت أن العلاقة مع إدارة الزمالك جيدة رغم بعض التوترات الأخيرة بسبب مفاوضات مع أحد لاعبي شباب الأهلي.

وأشارت إدارة الأهلي إلى أنه يمكن التفاوض مع زيزو إذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى مارس أو أبريل 2025، ولم يحسم موقفه من التجديد مع الزمالك أو الانتقال لناد آخر.

وفي حال رغبة اللاعب في الانضمام للأهلي، سيكون النادي جاهزًا للوصول إلى اتفاق معه.
 

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