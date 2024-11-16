رونالدو يصدم الجماهير بموعد اعتزاله

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

حدد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، موعد اعتزاله خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة بولندا ضمن تصفيات دوري أمم الأوروبية.

انتصر منتخب البرتغال على منتخب بولندا بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف، وسجل الأهداف كريستيانو رونالدو هدفين، لياو ونيتو وبرونو فيرنانديز كل منهم هدف.

حسم منتخب البرتغال تأهله إلى الدور المقبل بعد تصدره المجموعة بثلاث عشر نقطة، حل في المركز الثاني كرواتيا بسبع نقاط، وسيلتقي المنتخبين يوم الاثنين المقبل 18 نوفمبر.

txt

رونالدو يوجه رسالة إلى أموريم ومانشستر يونايتد

txt

رونالدو يوقع على رقمين قياسيين بعد هدفيه أمام بولندا

ساعتزل في هذا الموعد 

قال  كـريـسـتـيـانـو رونالدو عن موعد الاعتزال: “سيحدث ذلك، ربما بعد سنة أو سنتين، لا أعلم، المهم هو الاستمتاع بكرة القدم، وعندما أشعر أنني لم أعد قادرًا على ذلك، سأتخذ الخطوة وأقول إن الوقت قد حان”.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف 910 بعد تسجيله هدفين أمام كرواتيا، ليقترب من الهدف الـ1000 خلال مسيرته بين المنتخب والفرق التي لعب فيها.

اهداف كريستيانو رونالدو اهداف كريستيانو برونو فيرنانديز تصريحات صحفية ريال مدريد كريستيانو رونالدو كريستيانو مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

تعليق جديد من رونالدو عن إمكانية الوصول للهدف رقم 1000

شاهد مقصية رونالدو.. فيديو أهداف مباراة البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

خطوة وحيدة تفصل هاني أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة رسميًا.. "مستند"

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

البرلمان: رصدنا 14 مليون حساب وهمي على الفيسبوك فقط

“الجامعة العربية”: لا بد من تمكين الحكومة الفلسطينية من الإشراف على غزة

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند