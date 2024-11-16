الزمالك يترقب موقف محمد شريف بعد رفض كولر عودته للأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم إعادة محمد شريف، مهاجم الفريق السابق ولاعب الخليج السعودي الحالي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك يترقب موقف شريف

وأفاد المصدر بأن كولر أبلغ محمد رمضان برفضه عودة شريف سواء في يناير المقبل أو مع بداية الموسم الجديد.

ويبدو أن محمد شريف في طريقه لفسخ عقده مع الخليج السعودي، مما دفع وكيل أعماله إلى تقديم عرض لعودته للأهلي، إلا أن كولر رفض هذه الفكرة بشكل نهائي.

وفي المقابل، يترقب نادي الزمالك الموقف، حيث يُتوقع أن ينتقل شريف إلى صفوفه فور فسخ عقده مع الخليج، خاصة وأن النادي الأبيض قد أبدى اهتمامًا به قبل بداية الموسم الحالي، ولكن تجمدت المفاوضات بسبب استمراره مع الخليج.