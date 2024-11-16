الزمالك يراقب بعض لاعبي الدوري المصري استعدادا للميركاتو الشتوي

بدأت لجنة الكرة بنادي الزمالك في دراسة بعض اللاعبين من أندية الدوري المصري الممتاز في عدة مراكز، وذلك لعرضهم على البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتقييم إمكانية التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح مصدر داخل النادي في تصريحات، أن اللجنة تركز على مراقبة لاعبين في مراكز خط الوسط المدافع، الجناح، والدفاع، لعرضهم على جوميز واتخاذ القرار المناسب بشأن ضمهم.

وفي سياق متصل، عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا بعد خوض مباراة ودية أمام فريق النصر الليبي في إطار احتفالية اعتزال خالد حسين.

