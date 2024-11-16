جوميز يعبر عن استيائه من الجناح الأجنبي ويفكر في قطع إعارته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

صرح مصدر مطلع داخل نادي الزمالك بأن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول، غير راضٍ عن أداء البولندي كونراد ميشالاك منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.


جوميز ينتقد ميشالاك

وأوضح المصدر في تصريحات، أن جوميز عبّر عن استيائه خلال حديثه مع أحد أفراد جهازه المعاون عقب المباراة الودية أمام النصر الليبي، حيث انتقد ميشالاك بشدة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم ينجح حتى الآن في تقديم أي إضافة للفريق ولم يتمكن من التأقلم مع زملائه.

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وأضاف المصدر أن جوميز أكد أنه لم يكن موافقًا على إتمام صفقة ميشالاك منذ البداية، خلافًا لما أُعلن وقتها، وأنه تفاجأ بانضمام اللاعب. ورغم محاولاته المستمرة لمعالجة أخطاء اللاعب، إلا أن الأخير لم يظهر بالمستوى المطلوب.

كما أشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي لا يمانع الاستغناء عن ميشالاك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدلًا من الانتظار حتى انتهاء فترة إعارته، مفضلًا التعاقد مع لاعب آخر يقدم أداءً أفضل.

يُذكر أن إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أعلنت في فترة الانتقالات الماضية عن التعاقد مع كونراد ميشالاك قادمًا من نادي أحد السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتم تسجيل اللاعب في القائمتين المحلية والإفريقية، حيث يتحمل الزمالك نصف راتبه السنوي البالغ مليون و400 ألف دولار، فيما يتكفل نادي أحد بالنصف الآخر.

 

 

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