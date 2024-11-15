يتولى طاقم تحكيم ليبي إدارة مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، والتي ستقام على ستاد شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

طاقم تحكيم ليبي لإدراة مباراة الزمالك والنصر

وسيقود المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.



ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

