طاقم تحكيم ليبي لإدراة مباراة الزمالك والنصر

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يتولى طاقم تحكيم ليبي إدارة مباراة  الزمالك والنصر الليبي الودية المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، والتي ستقام على ستاد شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

طاقم تحكيم ليبي لإدراة مباراة الزمالك والنصر

وسيقود المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.

خالد حسين نجم الكرة الليبية: شرف لي مشاركة نادي الزمالك في مهرجان اعتزالي

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي


ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء اليوم  الجمعة  على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.
 

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