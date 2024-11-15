مباراة المغرب والجابون اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة المغرب والجابون اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.. يشهد المشهد الكروي الإفريقي اليوم الجمعة مواجهة نارية تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الجابوني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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مباراة المغرب والجابون اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مواجهة نارية بين أسود الأطلس والفراعنة في قلب إفريقيا

يدخل المنتخب المغربي المباراة وهو في قمة مستواه، حيث يتربع على عرش صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من أصل 12 نقطة ممكنة. تأهل أسود الأطلس رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، إلا أنهم عازمون على مواصلة سلسلة انتصاراتهم وحصد الثلاث نقاط في هذه المباراة، من أجل تعزيز موقعهم في صدارة المجموعة وتحقيق رقم قياسي جديد.

من جهة أخرى، يسعى منتخب الجابون إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، والعودة بنتيجة إيجابية من هذه المباراة الصعبة. يحتل منتخب الجابون المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، وهو يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة في مسيرته نحو التأهل إلى النهائيات.

وتشهد تشكيلة المنتخب المغربي عودة اللاعب يحيى عطية الله، نجم النادي الأهلي، إلى صفوف الفريق بعد غياب دام لفترة طويلة. من المتوقع أن يساهم عطية الله بشكل كبير في تعزيز خط دفاع أسود الأطلس، ومساعدتهم على تحقيق الفوز في هذه المباراة.

موعد مباراة المغرب والجابون في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب والجابون الحماسية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024 على ملعب دانجوندجي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا



ستكون مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الوجهة الحصرية لعشاق كرة القدم المغربية لمتابعة مباراة أسود الأطلس أمام منتخب الجابون، حيث ستنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 المشفرة.

تشكيل المغرب المتوقع ضد الجابون اليوم

حراسة المرمى ياسين بونو

خط الدفاع يحيى عطية الله - جمال حركاس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

خط الوسط عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - إسماعيل صابيري

خط الهجوم إبراهيم دياز - سفيان رحيمي - عبد الصمد الزلزولي

تشكيل الجابون المتوقع ضد المغرب اليوم