يوفنتوس يستعد لإعلان رحيل بوجبا.. والأخير في ميامي

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، للإعلان الرسمي عن إنهاء عقد اللاعب الفرنسي بول بوجبا بشكل ودي.

يوفنتوس يفسخ عقد بوجبا

وحسب الصحفي البريطاني بن جاكوبس، فإن نادي يوفنتوس سيعلن اليوم عن إنهاء عقد بوجبا بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف المصدر ذاته عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن بوجبا يتدرب حاليًا في ميامي الأمريكية ويعمل بجد للعودة إلى الملاعب بعد تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات.

وواصل قائلًا، إن بوجبا يرغب في الانتقال إلى صفوف أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.