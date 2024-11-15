أول تعليق من رانييري بعد عودته لقيادة روما

علق الإيطالي كلاوديو رانييري، على عودته لتولي قيادة فريق روما الإيطالي مجددًا بعقدٍ يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، في صيف 2025.

رانييري: رفضت عروضًا كثيرًا لكنني عُدت من أجل روما

كان نادي روما الإيطالي قد أعلن أمس، عن تعاقده الرسمي مع رانييري صاحب الـ73 عامًا، ليكون مديرًا فنيًا جديدًا للذئاب.

وقال رانييري في تصريحات إعلامية اليوم: “منذ اعتزالي التدريب، تلقيت عروضًا أكثر مما تلقيت بعد فوزي بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي”.

وتابع رانييري قائلًا: “قلت سابقًا إنني سأعود فقط في حالتين: إما من أجل روما أو من أجل كالياري. وقرر القدر أن هذا يجب أن يحدث”.

وسبق لرانييري تدريب روما، في فترتين سابقتين، الأولى كانت ما بين 2009 حتى 2011، والثانية في 2019.