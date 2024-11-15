أول تعليق من رانييري بعد عودته لقيادة روما

الفجر الرياضي
رانييري
رانييري

علق الإيطالي كلاوديو رانييري، على عودته لتولي قيادة فريق روما الإيطالي مجددًا بعقدٍ يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، في صيف 2025.

رانييري: رفضت عروضًا كثيرًا لكنني عُدت من أجل روما

كان نادي روما الإيطالي قد أعلن أمس، عن تعاقده الرسمي مع رانييري صاحب الـ73 عامًا، ليكون مديرًا فنيًا جديدًا للذئاب.

وقال رانييري في تصريحات إعلامية اليوم: “منذ اعتزالي التدريب، تلقيت عروضًا أكثر مما تلقيت بعد فوزي بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي”.

txt

كلاوديو رانييري يتولى تدريب روما المتعثر

txt

رسميًا.. روما يعلن تعاقده مع كلاوديو رانييري

وتابع رانييري قائلًا: “قلت سابقًا إنني سأعود فقط في حالتين: إما من أجل روما أو من أجل كالياري. وقرر القدر أن هذا يجب أن يحدث”.

وسبق لرانييري تدريب روما، في فترتين سابقتين، الأولى كانت ما بين 2009 حتى 2011، والثانية في 2019.

الدوري الانجليزي روما الإيطالي روما فريق روما كلاوديو رانييرى كالياري فريق روما الايطالى

مواد متعلقة

مدربه السابق: مرموش قادر على تخطي مسيرة صلاح

رد حاسم من نيمار حول مستقبله مع الهلال.. وإمكانية انتقاله إلى سانتوس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بمنزل في الصف.. دون إصابات