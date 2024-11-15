كأس العالم للأندية يؤجل رحيل نيمار عن الهلال السعودي

الفجر الرياضي
نيمار
نيمار

يرغب النجم البرازيلي نيمار جونيور إكمال مشواره مع الهلال السعودي وخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

كأس العالم للأندية يؤجل رحيل نيمار عن الهلال السعودي

ينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب قناة "TNT SPORTS " البرازيلية، فإن إدارة سانتوس البرازيلي أجلت خططها للتعاقد مع نيمار بعد دراستها اتخاذ الخطوة في انتقالات يناير المقبل.

وأوضح التقارير أن نيمار ينوي إكمال عقده مع الهلال الممتد حتى نهاية الموسم الجاري، والمشاركة برفقته في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية.

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وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية من الأحد 15 يونيو 2025 إلى الأحد 13 يوليو، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعبًا من موزعة على 11 مدينة مضيفة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غيبته عن الهلال نحو عام كامل، وذلك خلال مشاركته بمواجهة البرازيل أمام أوروجواي يوم 18 أكتوبر 2023.

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