الزمالك يهزم مودرن سبورت بثلاثية في دوري الكرة النسائية.. شاهد الأهداف

الفجر الرياضي
سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية

سجل أهداف الزمالك كل من، ميرال خضر "هدفين"، وياتوندي أتنوكي فاچوبي "هدفًا".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات الشوط الأول، ونجحت ميرال خضر في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم أدرك مودرن التعادل، لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، بادر الزمالك بالهجوم منذ البداية، وصنع الفريق فرص عديدة، ونجحت ياتوندي أتنوكي فاچوبي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48.

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وواصل الزمالك ضغطه، حتى استطاعت ميرال خضر من تسجيل الهدف الثالث للأبيض والثاني لها في اللقاء من ضربة ثابتة سددتها في شباك مودرن في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة لصالح أبناء ميت عقبة.

وشهدت المباراة حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، لدعم ومؤزارة والجهاز الفني واللاعبات.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".
 

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