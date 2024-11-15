مساعد مدرب الزمالك: لم نتردد في المشاركة بمهرجان اعتزال خالد حسين.. وهذا موقف بنتايك

تحدث أحمد مجدي المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الودية أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

أحمد مجدي: سعداء بالمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين

وقال أحمد مجدي: "سعداء بالتواجد في ليبيا للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين نجم النصر الليبي ونشكر المسؤولين على حفاوة الاستقبال والتنظيم منذ وصول بعثة الزمالك".

وتابع مجدي قائلًا: "نتمنى تقديم صورة جيدة في المباراة تليق بمسيرة خالد حسين مع الكرة الليبية".

وأضاف المدرب: "نفتقد العديد من اللاعبين بسبب التواجد مع المنتخبات بجانب الإصابات، والمباراة تعد فرصة لمشاركة اللاعبين البعيدين عن المشاركة وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية، وينطبق نفس الأمر على محمود بنتايج الذي قد يحصل على الفرصة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بعد حضوره إلى ليبيا صباح اليوم".

واختتم أحمد مجدي قائلا ً: "الجهاز الفني لم يتردد في قبول دعوة المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين والمباراة فرصة لتجهيز اللاعبين في فترة التوقف الدولي وتحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية قبل عودة الدوري".

ومن المقرر أن يتحرك الفريق إلى ملعب شهداء بنينا الدولي في تمام الساعة السابعة إلا ربع، استعدادًا لخوض المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين.

