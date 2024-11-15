تعليق سامح الدربالي على مواجهة الزمالك والنصر

تحدث سامح الدربالي مدير الكرة بنادي النصر عن مواجهة الزمالك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الودية في اعتزال خالد حسين.

الدربالي: نشكر الزمالك على تلبية دعوة النصر

وقال الدربالي: "نشكر الزمالك على تلبية الدعوة ونسعى لتقديم مباراة ممتعة".

وأضاف قائلًا: "خالد حسين من رموز الكرة الليبية، وإدارة نادي النصر تواصلت مع الزمالك الذي نعتبره أحد أكبر الأندية الأفريقية والعالم العربي".

وواصل: "نسعى لتجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل في مواجهة فريق كبير مثل الزمالك"

واختتم مدير الكرة قائلًا: "نتمناها في النهاية مباراة ممتعة بين الفريقين".

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي في الثامنة والنصف مساءً على ملعب شهداء بنينا في اعتزال خالد حسين.

