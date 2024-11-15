تعليق سامح الدربالي على مواجهة الزمالك والنصر

الفجر الرياضي
الدربالي
الدربالي

تحدث سامح الدربالي مدير الكرة بنادي النصر عن مواجهة الزمالك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الودية في اعتزال خالد حسين.

الدربالي: نشكر الزمالك على تلبية دعوة النصر

وقال الدربالي: "نشكر الزمالك على تلبية الدعوة ونسعى لتقديم مباراة ممتعة".

وأضاف قائلًا: "خالد حسين من رموز الكرة الليبية، وإدارة نادي النصر تواصلت مع الزمالك الذي نعتبره أحد أكبر الأندية الأفريقية والعالم العربي".

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وواصل: "نسعى لتجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل في مواجهة فريق كبير مثل الزمالك"

واختتم مدير الكرة قائلًا: "نتمناها في النهاية مباراة ممتعة بين الفريقين".

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي في الثامنة والنصف مساءً على ملعب شهداء بنينا في اعتزال خالد حسين.
 

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