تشكيل مباراة زامبيا وكوت ديفوار في تصفيات أمم إفريقيا



يستضيف منتخب زامبيا نظيره كوت ديفوار بعد قليل في إطار منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



ويحتل منتخب كوت ديفوار للفوز صدارة المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 9 نقاط وجاء منتخب زامبيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل منتخب تشاد المجموعة برصيد 3 نقاط.



من المقرر أن يخوض منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: نديكا وأوبري وديوماندي وسنجو

خط الوسط: أهولو وكيسي وفوفانا

خط الهجوم: أدينجري وكراسو وجيساند