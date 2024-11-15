جنوب إفريقيا يفوز على أوغندا بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا 2025

حقق منتخب جنوب إفريقيا، الفوز على نظيره الأوغندي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب.

أهداف مباراة جنوب إفريقيا وأوغندا

سجل ثنائية جنوب إفريقيا في شباك أوغندا كلا من ثابيلو مورينا في الدقيقة 49 والهدف الثاني كان بقدم باتريك ماسوانغاني في الدقيقة 89.

واجه المنتخبان بعضهما في ثلاث مناسبات سابقة، تمكن منتخب جنوب إفريقيا من الفوز في مباراتين، بينما انتهت المواجهة الثالثة بالتعادل، لم يتمكن المنتخب الأوغندي من الفوز على نظيره الجنوب إفريقي حتى الآن.

وبخسارة الكونغو، ضمن منتخبي أوغندا وجنوب إفريقيا التأهل لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يتصدر "الكناري" المجموعة برصيد 10 نقاط، وتحتل جنوب إفريقيا، والذي يغيب عن قائمتهم بيرسي تاو المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

