عاجل.. تغييرات عديدة في تشكيل مصر الرسمي أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيلة التي ستخوض مباراة اليوم الجمعة ضد منتخب كاب فيردي، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة من التصفيات، إلى جانب منتخبات بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 تحت قيادة حسام حسن، بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات، محققًا العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

ويدخل الفراعنة اللقاء اليوم بروح معنوية مرتفعة بعد التأهل المبكر، ويسعى اللاعبون لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، بينما يطمح منتخب كاب فيردي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

تشكيلة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي: