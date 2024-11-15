مجموعة مصر.. موريتانيا تعزز حظوظها في التأهل لأمم إفريقيا بالتعادل مع بوتسوانا

انتهت المواجهة التي جمعت بين بتسوانا وموريتانيا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة بتسوانا وموريتانيا، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب، فرانسيتون ستاديوم، بمدينة جابورون.

نتيجة مباراة بتسوانا وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

افتتح منتخب موريتانيا أولي أهداف اللقاء مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول عن طريق أبوبكر كويتا.

المنتخب الموريتاني يهتدي إلى طريق الشباك بواسطة سيدي بونا عمار#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/1srUGGAlsI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 7، 2024

ثم عادل منتخب بتسوانا النتيجة في الدقيقة 18 من زمن اللقاء، عن طريق لاعب الوسط جيلبرت باروتي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب بتسوانا إلى النقطة السابعة ليحتل وصافة ترتيب المجموعة، بينما يأتي المنتخب الموريتاني في المركز الثالث برصيد 4، ويحتل المنتخب الوطني المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.