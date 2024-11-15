تعرف على دكة بدلاء مصر أمام كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

اختار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وضع عدد من أبرز لاعبي المنتخب على مقاعد البدلاء خلال المباراة المرتقبة ضد الرأس الأخضر، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستُقام في المغرب.

البدلاء: محمد عواد، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عمر كمال، مصطفى فتحي، محمود زلاكا، ومصطفى محمد.

التشكيل الأساسي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، وأحمد عيد في الدفاع، محمود صابر، محمد شحاتة، وأحمد نبيل كوكا في الوسط، وطاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، وأسامة فيصل في الهجوم.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، يليه بوتسوانا بـ6 نقاط، بينما يحتل الرأس الأخضر المركز الثالث بـ3 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على موريتانيا.