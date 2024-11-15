هيرموسو يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه في يناير المقبل

الفجر الرياضي
هيرموسو
هيرموسو

تحدث ماريو هيرموسو نجم دفاع روما الإيطالي، عن حقيقة اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هيرموسو: سمعت عن اهتمام ريال مدريد

وعن اهتمام ريال مدريد، قال ماريو هيرموسو في تصريحات صحفية:"نعم، نعم، لقد قرأت هذه القصة. أرسلها لي العديد من الأصدقاء. إنه لشرف لي أن يرتبط اسمي بأندية عظيمة".

واختتم هيرموسو  تصريحاته قائلا: "كنت في أكاديمية ريال مدريد وأنا ممتن لكل ما ساهموا به في تطويري".

وزعمت تقارير صحفية أن ريال مدريد يبحث عن مدافع جديد يضمه لصفوفه في شهر يناير المقبل بعد تعرض البرازيلي إيدير ميليتاو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالإضافة إلى إصابة داني كارفاخال.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة ريال مدريد قد وضعت ماريو هيرموسو نجم دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني السابق والذي لعب في أكاديمية الملكي حتى وصوله لفريق الكاستيا ضمن قائمة المهتمين بالتعاقد معه في فترة  الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم.

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