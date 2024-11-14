

أشارت تقارير صحفية عن تلقي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني ريال مدريد، أخبارًا مُفرحه هذا الأسبوع بشأن مركز الظهير الأيمن، الذي يعاني منه الميرينجي كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

ريال مدريد يزف أخبار سارة لجماهيره بعد العودة من التوقف الدولي

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الأطباء المخصصه للنادي الملكي تشير بأن لوكاس فاسكيز سيتعافى من إصابته قريبًا، ولديه إمكانية لملاحقة لمواجهة ليفربول في أرضيه ملعب الأنفيلد، المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الثاني الجاري، ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وقد تعرض فاسكيز من إصابة أمام أوساسونا وقد ابدي التقرير الأول هو غيابه لمدة شهر عن الملاعب، وبالتالي عدم لحاقه بمباريات وليفربول وخيتافي وأتلتيك بيلباو.

ولكن اشار الأطباق اليوم ان فاسكيز يستجيب للعلاج في الأيام الأولى لتعافيه، وبذلك يصبح قريبًا من اللحاق بموقعة ليفربول في نهاية الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن الفريق الأسباني قد تعرض لازمه بسبب إصابة ظهيره الأيمن داني كارفخال من قطع في الرباط الصليبي.