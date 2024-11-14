ريال مدريد يزف أخبار سارة لجماهيره بعد العودة من التوقف الدولي

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد


أشارت تقارير صحفية عن تلقي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني ريال مدريد، أخبارًا مُفرحه هذا الأسبوع بشأن مركز الظهير الأيمن، الذي يعاني منه الميرينجي كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

ريال مدريد يزف أخبار سارة لجماهيره بعد العودة من التوقف الدولي

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الأطباء المخصصه للنادي الملكي تشير بأن لوكاس فاسكيز سيتعافى من إصابته قريبًا، ولديه إمكانية لملاحقة لمواجهة ليفربول في أرضيه ملعب الأنفيلد، المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الثاني الجاري، ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وقد تعرض فاسكيز من إصابة أمام أوساسونا وقد ابدي التقرير الأول هو غيابه لمدة شهر عن الملاعب، وبالتالي عدم لحاقه بمباريات وليفربول وخيتافي وأتلتيك بيلباو.

موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين بمشاركة الزمالك

شوبير يكشف تفاصيل أزمة مستحقات كهربا مع الزمالك وتطورات البلاغ

ولكن اشار الأطباق اليوم ان فاسكيز يستجيب للعلاج في الأيام الأولى لتعافيه، وبذلك يصبح قريبًا من اللحاق بموقعة ليفربول في نهاية الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن الفريق الأسباني قد تعرض  لازمه بسبب إصابة  ظهيره الأيمن داني كارفخال من قطع في الرباط الصليبي.

مواد متعلقة

الملحق الإداري بالقنصلية المصرية يزور بعثة الزمالك في ليبيا قبل لقاء النصر

محمد حمدي يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا