الزمالك يستعد لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين وسط استقبال حافل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد شهداء بنينا الدولي في ليبيا، استعدادًا لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على النزول إلى أرض ملعب المباراة فور الوصول قبل بدء عمليات الإحماء.

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ولاقت بعثة الزمالك حفاوة كبيرة من جانب مسؤولي النادي الليبي فور الوصول إلى ستاد شهداء بنينا، كما حرصت الجماهير على الهتاف للفريق الأبيض.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

اعتزال خالد حسين الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بعثة الزمالك فريق النصر

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