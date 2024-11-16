في القسم الثالث.. أحمد جمال سعد يخطف اللقطة الذهبية في مباريات اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أقيمت اليوم جولة جديدة من منافسات القسم الثالث والتي شهدت مواجهات كبيرة ومثيرة هدفها حلم الصعود للقسم الثاني الموسم المقبل.

أحمد جمال سعد يخطف اللقطة الذهبية

لكن اللقطة الذهبية كانت لحكم منطقة القاهرة أحمد جمال سعد والذي أدار مباراة بهتيم وسبورتنج نيوكاسل في المجموعة السادسة بمنطقة القاهرة.

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وقبل المباراة ظهر الحكم باهتمام كبير أثناء معاينة سيارة الاسعاف الموجودة في  ملعب المباراة والوقوف على مدى جاهزيتها بالكامل تحسبا لأي حوادث طارئة في الملعب.

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وشهد القسم الثالث حوادث عديدة في التجهيزات الطبية أبرزها عدم حضور سيارة الاسعاف أو وجودها بشكل غير مجهز بالكامل وأخيرًا استبدالها بسيارة نقل الموتى.


لكن ظهور اللقطات لاقى تفاعل جماهيري كبير خاصة عقب  حادثة مدافع كفر الشيخ محمد شوقي والذي كشف رئيس ناديه عن عدم جاهزية سيارة الاسعاف الموجودة في المباراة.

 

طاقم حكام المباراة


وأدار المباراة أحمد جمال سعد حكما للساحة، وعاونه كلا من هاني عادل، مساعد أول،أحمد أبوالدهب، مساعد ثان.

الاسبوع الرابع الإعلاميين القسم الثالث المجموعة السادسة دوري القسم الثالث سيارة الاسعاف سبورتنج كفر الشيخ مجموعة الجيزة مدافع كفر الشيخ محمد شوقي منطقة القاهرة

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